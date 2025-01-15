Губернатор Подмосковья рассказал о добровольцах, которые проходят лечение в госпитале Московского военного округа

«Многие ушли на СВО добровольцами — по-другому, говорят, не могли. Например, Михаил из Шаховской на гражданке был слесарем по ремонту автобусов, ушел на специальную военную операцию прямо с работы. Признается, что по делу своему скучает, но после выздоровления снова вернется на фронт. Жена и дети поддержали, хоть и далось это непросто», — написал он.