Губернатор Подмосковья рассказал о добровольцах, которые проходят лечение в госпитале Московского военного округа
Воробьев рассказал о добровольцах, которые проходят лечение в госпитале МВО
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в военном госпитале Московского военного округа в Солнечногорске. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Многие ушли на СВО добровольцами — по-другому, говорят, не могли. Например, Михаил из Шаховской на гражданке был слесарем по ремонту автобусов, ушел на специальную военную операцию прямо с работы. Признается, что по делу своему скучает, но после выздоровления снова вернется на фронт. Жена и дети поддержали, хоть и далось это непросто», — написал он.
Еще один доброволец, Александр из Лобни, отправился в зону проведения СВО в 2022 году. Теперь он восстанавливается после ранения. Губернатор отметил, что все военные постепенно идут на поправку. По его словам, они «тепло» отзываются о специалистах, которые лечат их в госпитале.
Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.