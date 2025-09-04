В Подмосковье урожай овощей открытого грунта убрали с 1,8 тыс. га. В целом работы планируется провести на 6,3 тыс. га. О ходе уборочной кампании рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что средняя урожайность овощей открытого грунта в регионе сейчас составляет более 223 центнеров с гектара. Это на 12% больше, чем годом ранее.

Картофель собрали с 900 га из 12 тыс. га — порядка 29 тыс. тонн. Урожайность составляет 332 центнера с гектара, что почти на 17% больше, чем в 2024 году.

«В этом году планируем увеличить валовый объем по ключевым культурам, включая овощи и картофель, до 553 и 557 тыс. тонн соответственно», — рассказал глава министерства Сергей Двойных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области появится тепличный комплекс по выращиванию цветов. Его построят в Рузе.