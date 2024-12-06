В Подмосковье установили участников видеоролика с унижением подростка в Одинцово

В Подмосковье были установлены участники видеоролика, на котором унижают подростка. Их доставили в отдел полиции, передает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в торговом центре в Одинцово. На видеозаписи, которая появилась в интернете, молодой человек унижает несовершеннолетнего.

Выяснилось, что участники ролика — несовершеннолетние жители 2008 и 2011 годов рождения. Обоих опросили в присутствии законных представителей. Материалы дела передали в следственные органы.