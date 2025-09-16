В Подмосковье устранили недочеты на семи мостовых сооружениях в семи округах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы по повышению безопасности провели на Шуруповском мосту в Серпухове и на мосту в деревне Башкино под Наро-Фоминском. Также в порядок привели сооружения на Ярославском переулке в Рузе и селе Новый Милет в Балашихе.

Помимо этого, очистили от граффити мостовые опоры на улице Маяковского в Химках, Московском шоссе в Сергиевом Посаде и Олимпийском проспекте в Мытищах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Москва и область приняли решение по интеграции маршрутов.