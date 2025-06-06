В Подмосковье устранили незаконные граффити и рекламу с дорожных знаков и остановок

Специалисты Мосавтодора удалили несанкционированную рекламу и граффити, нанесенные на объекты дорожной инфраструктуры, которые расположены вдоль 10 региональных дорог в восьми округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, они очистили остановочные павильоны на Фабричном шоссе в Старой Купавне и Бисеровском шоссе в Электроуглях и дорожные знаки на Бисеровском шоссе у поселка Водопьяновские Дачи в Богородском округе. В Люберцах очистили павильоны в квартале Малаховское Озеро в поселках Малаховка и Красково, в Павловском Посаде — знаки на улице Большой Покровской и так далее.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, потому что это является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.