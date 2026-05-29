В Подмосковье устранили около 5 тыс. ям на дорогах

Дорожные службы Подмосковья в рамках ямочного ремонта за сутки устранили на региональных и муниципальных дорогах и тротуарах около 5 тыс. дефектов покрытия. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на региональной сети специалисты Мосавтодора ликвидировали порядка 3 тыс. дефектов. Более 500 из них - на дорогах Волоколамского РУАД в Волоколамском, Клину, Лотошине и Шаховской. Кроме того, на муниципальной сети специалисты устранили 2 тыс. ям. Наибольший объём работ провели в Ступине, Рузском округе, Одинцовском округе и Чехове.

В ведомстве уточнили, что инспектирование дорожной сети проводится регулярно. Дефекты устраняются в течение 1-10 дней после обнаружения в зависимости от категории дороги и аварийности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.