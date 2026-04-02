В Подмосковье утвердили апрельский график приема граждан в приемной правительства

В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на апрель. Также были утверждены графики приема жителей в общественных приемных исполнительных органов области и приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

К примеру, 3 апреля с 10:00 прием будет вести министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, а 16 апреля с 15:00 — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Полный график приема граждан в приемной правительства Подмосковья представлен здесь. С графиком приема в общественных приемных исполнительных органов региона можно ознакомиться по этой ссылке. График приема граждан адвокатами доступен на этом сайте.