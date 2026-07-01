Почему женщины после 40 просыпаются ночью: главная привычка, о которой мало кто знает

Женщины среднего возраста нередко объясняют ночные пробуждения стрессом или возрастом, однако проблему может усиливать привычка откладывать сон ради свободного времени «для себя» вечером. Об этом пишет фитнес-тренер и консультант по здоровью Крис Фрейтаг в своей авторской колонке Get Healthy U на Yahoo.

После 40 лет снижение уровня эстрогена и прогестерона может сделать сон более поверхностным. Приливы, ночная потливость и ранний подъем кортизола способны привести к пробуждению около трех часов ночи и затруднить повторное засыпание.

При этом многие женщины после завершения домашних дел продолжают смотреть сериалы, листать телефон или выпивать бокал вина. В результате сокращается и без того более уязвимый сон. Алкоголь может ускорить засыпание, но во второй половине ночи делает отдых прерывистым.

Фрейтаг советует вставать в одно время даже по выходным, убирать телефон за 45 минут до сна, поддерживать прохладу в спальне и не употреблять алкоголь за два-три часа до постели.

При стойкой бессоннице, приливах и других симптомах менопаузы следует обратиться к врачу. Гормональная терапия подходит не всем и должна назначаться только после оценки пользы и рисков специалистом.