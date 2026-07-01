Пять солнечных ожогов могут удвоить риск меланомы: врачи предупредили о накопительном вреде

Всего пять солнечных ожогов в течение жизни могут примерно вдвое увеличить риск меланомы — опасной формы рака кожи. Об этом пишет The Independent со ссылкой на данные Skin Cancer Foundation и рекомендации дерматологов.

Ультрафиолет повреждает ДНК клеток кожи, а последствия каждого ожога накапливаются. Дерматолог Мишель Генри подчеркнула, что точной границы, после которой один конкретный ожог запускает рак, не существует. Риск зависит от количества повреждений, их тяжести и возраста человека.

Особенно опасны сильные ожоги с волдырями в подростковом возрасте. По данным Американской академии дерматологии, пять и более таких случаев между 15 и 20 годами связаны с увеличением риска меланомы примерно на 80%.

Большинство солнечных ожогов относятся к первой степени и затрагивают верхний слой кожи. При второй степени появляются волдыри, а крайне редкие ожоги третьей степени повреждают все слои кожи и требуют срочной медицинской помощи.

Устранить уже полученное повреждение ДНК невозможно, поэтому основой защиты остается профилактика. Специалисты советуют носить закрытую одежду, широкополую шляпу и солнцезащитные очки, а также наносить солнцезащитное средство минимум за 30 минут до выхода и обновлять его примерно каждые два часа.

При сильной боли, обширных волдырях, слабости или повышении температуры следует обратиться к врачу.