Одна чашка и перебои в сердце: когда привычный ритуал становится опасным

Утренняя чашка кофе — привычный ритуал для миллионов людей, который большинство считает безобидным. Однако, как предупреждает врач-кардиолог Анна Румянцева в беседе с REGIONS, этот напиток может стать серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы, особенно у тех, кто не догадывается о скрытых нарушениях ритма.

«Кофеин действует как мощный триггер. Если у человека аритмия или тахикардия, о которых он может даже не знать, чашка кофе способна спровоцировать фибрилляцию желудочков — состояние, при котором сердце перестает сокращаться и начинает хаотично дрожать. Без немедленной медицинской помощи это приводит к остановке сердца», — предупредила Румянцева.

По словам эксперта, кофеин способен спровоцировать опасные состояния у людей с недиагностированными патологиями сердца. Многие пациенты годами живут с аритмией, не ощущая явных симптомов — лишь изредка жалуясь на легкое головокружение или непривычные ощущения в груди, которые списывают на переутомление. Но одна чашка бодрящего напитка на голодный желудок может запустить цепочку необратимых изменений в считанные минуты.

«Сужение сосудов плюс стимуляция сердечной мышцы — и уязвимая сердечно-сосудистая система дает сбой. Особенно опасно пить кофе на голодный желудок, когда организм еще не получил питательных веществ, а уже получил ударную дозу стимулятора», — добавила врач.

В зоне повышенного риска, по словам кардиолога, находятся люди с гипертонией, ишемической болезнью, те, кто уже перенес инфаркт или инсульт, а также пациенты с отягощенной наследственностью по внезапной сердечной смерти. Особого внимания требуют пациенты с диагностированной аритмией и тахикардией, гипертоники (кофеин способен поднять давление на 10–15 пунктов), а также люди с тревожными расстройствами — кофеин усиливает нервное возбуждение и учащает пульс.

Тем, кто не входит в группы риска, специалист рекомендует ограничиваться одной чашкой в день, пить ее исключительно после еды и внимательно отслеживать реакцию организма. Если после кофе появляется сердцебиение, головокружение или чувство сбоя в работе сердца, от привычки стоит отказаться и пройти медицинское обследование. Своевременная диагностика поможет избежать серьезных последствий.

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