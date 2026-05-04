«Неудачное фото из-за морщин»: снимки 77-летней Пугачевой вызвали критику в соцсетях

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая последние три года живет в эмиграции (сначала в Израиле, а теперь на Кипре), была замечена на прогулке в Лимасоле, пишет The Voice. Погода в эти дни стоит теплая, но не жаркая, что располагает к длительным пешим променадам.

Отмечается, что 77-летняя певица вышла на улицу без макияжа и без трости, на которую иногда опиралась в последнее время. Очевидцы опубликовали в социальных сетях несколько снимков: на них Примадонна запечатлена в белой футболке, синей джинсовой куртке и классических джинсах. На одном из фото она позирует с засунутыми в карманы руками, а на другом — обнимается с одной из прохожих, которая подошла к ней для совместного кадра.

Блогеры, опубликовавшие эти снимки, заметили, что лицо Пугачевой на крупном плане выглядит естественно, но некоторые комментаторы назвали кадры «неудачными» из-за морщин. Тем не менее большинство поклонников отметили, что певица выглядит достойно для своего возраста и не пытается скрывать признаки старения.

Стоит отметить, что на прогулке ее не сопровождал супруг — юморист Максим Галкин*. Недавно он выступил на украинской свадьбе в Каннах, причем мероприятие проводилось на русском языке.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.