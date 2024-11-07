В Подмосковье утвердили график приема граждан в Приемной Правительства на ноябрь

В Подмосковье утвердили графики приема граждан в Приемной Правительства Московской области и в общественных приемных исполнительных органов региона. Также был утвержден ноябрьский график приема адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.

К примеру, 11 ноября с 10 часов утра прием будет вести председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Олег Толмачев, а с 15 часов — заместитель председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Адвокаты в ноябре проводят прием 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 ноября с 10 часов утра до двух часов дня. Консультации осуществляются по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».

Подробные графики представлены здесь, здесь и здесь.