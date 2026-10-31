В Подмосковье утвердили график приема жителей в областном правительстве на ноябрь
График приема жителей в правительстве на ноябрь утвердили в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной Правительства Московской области, а также график приема в общественных приемных исполнительных органов и график приема адвокатами областной коллегии адвокатов на ноябрь.
К примеру, 5 ноября прием проведут министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Адвокаты будут принимать граждан с 10:00 до 14:00 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 ноября по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13.
Подробная информация обо всех графиках доступна здесь.