В Подмосковье утвердили график приема жителей в приемной правительства Московской области на август 2026 года. Также были утверждены графики приема жителей в общественных приемных исполнительных органов области и приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

К примеру, 5 августа с 10:00 прием будет вести министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, а 14 августа с 10:00 — министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Полный график приема граждан в приемной правительства Подмосковья представлен здесь. С графиком приема в общественных приемных исполнительных органов региона можно ознакомиться по этой ссылке. График приема граждан адвокатами доступен на этом сайте.