В Подмосковье утвердили график приема жителей в приемной Правительства на февраль

В Подмосковье утвердили график приема жителей в приемной Правительства Московской области на февраль 2025 года. Также были утверждены графики приема граждан в общественных приемных исполнительных органов Подмосковья и график приема жителей адвокатами областной коллегии адвокатов.

Так, к примеру, 5 февраля с 10:00 прием будут вести министр социального развития региона Андрей Кирюхин и глава Министерства экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков.

6 февраля с 10:00 жителей будет принимать глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, а с 15:00 — руководитель Минэкологии региона Павел Бида. Ознакомиться с полным графиком можно по этой ссылке.

Полный график приема граждан в общественных приемных исполнительных органов представлен здесь.

Адвокаты будут принимать жителей 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 февраля с 10:00 до 14:00. Подробная информация представлена на сайте администрации губернатора Подмосковья.