В Подмосковье утвердили обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты налогов на 2,7 млрд руб.

Суд в Солнечногорске рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов более чем на 2,7 млрд руб. Обвинительное заключение было утверждено прокуратурой Московской области.

Обвиняемые — бывшие руководитель и финансовый директор компании, которая занимается возведением зданий и инженерных коммуникаций для водо- и газоснабжения.

По информации ведомства, злоумышленники включили заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль в период с 2016 по 2018 годы.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Подмосковье за коррупцию и организацию незаконной миграции будут осуждены 12 жителей.