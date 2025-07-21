В Подмосковье утвердили обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты налогов на 2,7 млрд руб.
Суд в Подмосковье рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов на 2,7 млрд руб
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Суд в Солнечногорске рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов более чем на 2,7 млрд руб. Обвинительное заключение было утверждено прокуратурой Московской области.
Обвиняемые — бывшие руководитель и финансовый директор компании, которая занимается возведением зданий и инженерных коммуникаций для водо- и газоснабжения.
По информации ведомства, злоумышленники включили заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль в период с 2016 по 2018 годы.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Подмосковье за коррупцию и организацию незаконной миграции будут осуждены 12 жителей.