В Подмосковье увеличат мощность хранения овощей открытого грунта на 52 тыс. тонн

В Подмосковье нарастят мощность хранения овощей открытого грунта. В 2026 году этот показатель планируется увеличить на 52 тыс. тонн, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

ООО «СПК им. Ленина» в Луховицах в 2026 году планирует достроить вторую и третью очереди крупного хранилища. В результате общая мощность объекта достигнет 42 тыс. тонн.

В Коломне ООО «Лукаморе» построило овощехранилище на 2,5 тыс. тонн. В Дмитрове в этом году введут три хранилища для картофеля в общей сложности на 9 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.