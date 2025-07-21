В Подмосковье увеличили штраф за использование чужой социальной карты

В Подмосковье приняли закон, который увеличит штраф за неправомерное использование документов для проезда в наземном транспорте до 4 тыс. рублей, ранее его размер составлял 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщает Московская областная дума.

«Поскольку Москва и Московская область являются единым транспортным контуром, а в столице с мая 2023 года штраф уже увеличен до 4 тыс. рублей, целесообразно установить в Подмосковье аналогичную административную ответственность за указанное правонарушение», — рассказал председатель комитета Московской областной думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

По его словам, это снизит число правонарушений и исключит случаи использования чужой социальной карты при оплате проезда в наземном транспорте. В сообщении уточнили, что с начала 2025 года к административной ответственности за неправомерное использование соцкарты в регионе привлекли 458 пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.