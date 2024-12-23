В Подмосковье увеличилось производство зерновых хлопьев

В Подмосковье в этом году стали производить больше зерновых хлопьев. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, с начала года в регионе произвели пять с половиной тысяч тонн хлопьев. Этот показатель почти на 15% больше, чем прошлогодний.

За период с января по октябрь в области было произведено свыше 8,2% от общего объема хлопьев в ЦФО и 1,9% от общего объема в стране.

Как добавили в министерстве, достичь высоких результатов удалось, в том числе, благодаря работе таких предприятий, как ООО «Колос-Экспресс» и ОАО «Геркулес».