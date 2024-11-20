В Подмосковье увеличился спрос на свежую рыбу, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В октябре жители покупали ее почти на тридцать процентов чаще, чем в сентябре.

«Помимо этого, вырос спрос и на сельдь, прирост по показателям составил двадцать процентов», - отметили в ведомстве.

В регионе можно купить свежую и замороженную рыбу. Это карп, форель, окунь, минтай, треска, мойва и другие виды.

Рыба является одним из наиболее полезных продуктов. В ней содержится большое количество белка, полезных жиров, витаминов и минералов.