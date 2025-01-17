В Подмосковье в 2024-2026 годах отремонтируют 17 учреждений допобразования сферы культуры
За 3 года в Подмосковье отремонтируют 17 детских школ искусств
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в программу капремонта с 2024 года по 2026-й включили 17 учреждений дополнительного образования сферы культуры, передает Московская областная Дума.
«В Московской области этому уделяется большое внимание», - подчеркнул председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он отметил, что также в регионе закупают новые инструменты для подобных учреждений. В этом году приобретут инструменты для 58 объектов.
В общей сложности в Подмосковье работает более 160 учреждений дополнительного образования сферы культуры.