В Подмосковье в 2024-2026 годах отремонтируют 17 учреждений допобразования сферы культуры

В Подмосковье в программу капремонта с 2024 года по 2026-й включили 17 учреждений дополнительного образования сферы культуры, передает Московская областная Дума.

«В Московской области этому уделяется большое внимание», - подчеркнул председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он отметил, что также в регионе закупают новые инструменты для подобных учреждений. В этом году приобретут инструменты для 58 объектов.

В общей сложности в Подмосковье работает более 160 учреждений дополнительного образования сферы культуры.