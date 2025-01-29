В Подмосковье в 2024 году препаратом «Мультикан» вакцинировали около 20 тыс. собак

В Подмосковье в 2024 году отечественным препаратом «Мультикан» вакцинировали 19,6 тыс. собак, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Препараты «Мультикан» направлены на борьбу с чумой, аденовирусными инфекциями, парвовирусным и коронавирусным энтеритами. «Мультикан-6» включает компоненты от лептоспироза, а «Мультикан-8» — от бешенства.

В министерстве напомнили, что вакцинация необходима для формирования у питомца стойкого иммунитета к инфекционным заболеваниям. Проконсультироваться по вопросам вакцинации и записаться к ветеринару можно по телефону 8 (495) 668-01-25.