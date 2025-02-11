В Подмосковье в 2024 году произвели более 173 тыс. тонн сыра

В Подмосковье по итогам прошлого года было произведено свыше 173 тыс. тонн сыра. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, по объемам выпуска указанной продукции регион сохранил лидерство в России.

Объемы производства сыра в Подмосковье увеличились. Так, показатель за 2024 год на 10,5% превысил результат за позапрошлый год.

За год в области произвели свыше 38% от общего объема сыра в ЦФО и порядка 20% от общего объема в России.

В области сыр производят свыше 100 промышленных предприятий и ферм. Производителям оказывают различные меры поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки предпринимателей в регионе. В их числе — программы «Маркетплейсы» и «Франшизы» для субъектов МСП.