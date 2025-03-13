В Подмосковье в 2024 году выявили факты незаконного потребления электроэнергии на 119 млн руб.

В регионе по итогам прошлого года выявили факты незаконного потребления электроэнергии на 119 млн руб. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В «Мособлэнерго» было составлено 105 актов о бездоговорном использовании электроэнергии в объеме более 17 млн кВт/ч, а также 63 акта о безучетном потреблении электроэнергии.

Больше всего нарушений выявили в Красногорске, Королеве, Мытищах, Химках, Пушкино и Истре. Нарушителей привлекут к ответственности.

Хищение электроэнергии в больших объемах может стать причиной превышения максимально допустимой нагрузки на энергообъекты, а это скажется на качестве энергоснабжения жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по устранению аварий на линиях освещения на дорогах.