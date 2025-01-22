В Подмосковье в 2024 году зафиксировали 14 случаев бешенства животных

В Подмосковье в 2024 году зафиксировали 14 случаев заболевания животных бешенством, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметили в ведомстве, этот показатель значительно снизился за последние пять лет. Для сравнения, в 2020 году в регионе выявили 95 случаев бешенства.

За 2024 год в области вакцинировали от бешенства более 541 тыс. домашних питомцев. Кроме того, в лесах разложили свыше 1 млн доз вакцины для диких животных.

Фото: [ Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО ]

В Подмосковье также активно реализуется программа «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат». В ее рамках бездомных собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и, если они не проявляют агрессии, возвращают в привычную им среду.

Первые признаки бешенства животных — агрессивное поведение, светобоязнь, водобоязнь, паралич челюстей и обильное слюнотечение.