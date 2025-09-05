В Подмосковье в 2025 году благоустроят четыре сквера в рамках инициативного бюджетирования

Благоустройство четырех скверов проведут в Подмосковье в рамках инициативного бюджетирования в этом году. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в ходе рабочей поездки в Реутов.

В рамках поездки Брынцалов осмотрел новый сквер на улице Ленина. Сегодня на объекте завершаются работы по благоустройству.

«Реализовать проект нам удалось в рамках инициативного бюджетирования. Финансирование составило порядка 7,5 млн руб.», - рассказал Брынцалов.

По его словам, в сквере установили малые архитектурные формы, заменили покрытие и бордюрный камень, обновили освещение. Сегодня завершаются работы по озеленению территории.

