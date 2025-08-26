Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе. Работы здесь ведутся в рамках программы «Парки в лесу».

«Это большой лесной массив, который был заброшен, но сегодня уже довольно преобразился. Здесь появились набережные, детские городки, кафе, ну и все, чтобы заниматься спортом. Поэтому в преддверии 1 сентября мы отчитываемся перед жителями, что первый этап в Вишняковском лесопарке реализован — 30 га, а осенью следующего года — еще 85», - рассказал губернатор.

В рамках первого этапа здесь обустроили набережную у пруда, четыре детские и две спортивные площадки. Также оборудовали освещение и видеонаблюдение, проложили пешеходные дорожки со смотровыми площадками, обустроили родник и «Солтычихинский водопад».

Второй этап охватывает восточную часть лесопарка. Сейчас здесь лес очищают от валежника и сухостоя, прокладывают тропинки, подготавливают коммуникации. Планируется обустроить лыжную трассу, прокат инвентаря, смотровую площадку со сценой. Завершить второй этап намерены осенью 2026 года.

Рядом с Вишняковским лесопарком с 2022 года ведется реставрация Усадьбы Горенки. Сейчас благоустраивается прилегающая территория.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В этом году в округе также благоустроят сквер на ул. Крупешина, Клубный переулок и территорию возле ДК «Саввино», а в 2026-м — пешеходную зону на Парковой ул. и площадь перед Ледовым дворцом. К 2028-му завершат обустройство Голицынского парка.

Ранее сообщалось, что губернатор в рамках рабочей поездки в Балашиху проверил готовность школы №32.