В Подмосковье в 2025 году финансовую поддержку получили 10 предприятий семеноводства картофеля и овощей

В Подмосковье в 2025 году финансовую поддержку в рамках региональной программы «Сельское хозяйство Подмосковья» получили 10 предприятий, которые специализируются на элитном семеноводстве картофеля и овощей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметили в ведомстве, семеноводческий сектор Подмосковья активно развивается. В области насчитывается 85 семеноводческих организаций и 146 юрлиц — участников рынка семян.

В 2026 году агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» откроет в Воскресенске первый в стране специализированный селекционно-семеноводческий центр по производству высококачественных семян томатов, где будут выпускать до 120 млн семян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования современных технологий в аграрном секторе.