В Подмосковье в 2025 году кошкам поставили 95 тыс. прививок
Около 95 тыс. вакцинаций провели кошкам в Подмосковье за год
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2025 году кошкам провели около 95 тыс. вакцинаций. Итоги работы ветеринаров подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В рамках программы профилактики, в 2025 году в регионе было проведено более 95 тыс. вакцинаций кошек. Наибольшее число животных получило защиту против бешенства — порядка 65 тыс. особей», — отметили в министерстве.
Жителям напомнили, что за 10 дней до вакцинации необходимо провести обработку питомца от экто- и эндопаразитов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сельском хозяйстве.