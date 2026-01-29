В Подмосковье в 2025 году льготную ипотеку оформили более 1,5 тыс. IT-специалистов
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье по итогам прошлого года льготную ипотеку смогли оформить свыше 1,5 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере. Об итогах реализации льготной программы рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В целом с начала действия меры поддержки ей воспользовались порядка 8 тыс. представителей указанной сферы.
«Мы видим, что эта мера действительно востребована и помогает привлекать и удерживать сильные кадры в регионе», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
