В Подмосковье в 2025 году на переходах через железную дорогу установят девять «змеек»

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о планах по установке ограждений «змейка» на переходах через железную дорогу. На 2025 год запланирована установка девяти таких объектов.

Новые ограждения появятся в восьми округах, в том числе в Наро-Фоминске, Щелково, Ступино, Можайске, Воскресенске, Коломне, Пушкино, Кашире. При этом в Коломне работы уже провели.

Сейчас общее число таких ограждений в регионе превышает 50. Установка таких объектов помогает снизить число летальных случаев на переходах через пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возведении в области новых пешеходных переходов через железную дорогу. В этом году откроют пять таких объектов.