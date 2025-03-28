В Подмосковье в 2025 году на переходах через железную дорогу установят девять «змеек»
Девять «змеек» установят на железнодорожных переходах Подмосковья в 2025 году
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о планах по установке ограждений «змейка» на переходах через железную дорогу. На 2025 год запланирована установка девяти таких объектов.
Новые ограждения появятся в восьми округах, в том числе в Наро-Фоминске, Щелково, Ступино, Можайске, Воскресенске, Коломне, Пушкино, Кашире. При этом в Коломне работы уже провели.
Сейчас общее число таких ограждений в регионе превышает 50. Установка таких объектов помогает снизить число летальных случаев на переходах через пути.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возведении в области новых пешеходных переходов через железную дорогу. В этом году откроют пять таких объектов.