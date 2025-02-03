В Подмосковье в 2025 году на торги для восстановления выставят 10 объектов культурного наследия

В Подмосковье в этом году на торги будет выставлено 10 объектов культурного наследия, подлежащих восстановлению, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Объекты расположены в столице и восьми округах региона.

В числе этих объектов — усадьба «Никольское-Обольяново» в Дмитрове, усадьба «Кузьминское» в Домодедово и усадьба «Филатово» в Истре. На ближайших торгах выставят усадьбу «Васино» в Чехове.

Подобные объекты выставляют на торги в порядке приватизации по начальной стоимости 1 руб. Земельные участки под объектами предоставляют в аренду за 1 руб. в год.

Когда объект будет восстановлен, у инвестора будет возможность выкупить землю по льготной стоимости.