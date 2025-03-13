В Подмосковье в 2025 году отремонтируют 15 мостов и путепроводов на федеральных трассах

В Подмосковье в течение 2025 года планируется отремонтировать 15 мостов и путепроводов на федеральных трассах. О планах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Путепроводы отремонтируют на трех участках трассы М-2 «Крым», двух участках дороги М-5 «Урал», а также на одном участке М-8 «Холмогоры» и одном участке А-108 «Московское большое кольцо».

Ремонтные работы на мостовых конструкциях будут проведены на участках Новорязанского, Горьковского и Ярославского шоссе, а также Московского большого кольца.

Специалисты восстановят на объектах несущие конструкции, заменят деформационные швы, обновят покрытие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе дали старт работам в рамках четвертого этапа реконструкции Каширского шоссе.