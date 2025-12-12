В Подмосковье в 2025 году ввели в работу почти 100 новых цифровых рентген-аппаратов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в подмосковных медицинский учреждениях заработал 91 новый рентген-аппарат на сумму более 2,1 млрд рублей, один из них установили в терапевтическом корпусе Каширской больницы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Продолжаем обновлять оборудование в наших медицинских учреждениях», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, на закупку оборудования в Каширской больнице направили почти 33 млн рублей. Исследования можно будет пройти по направлению от лечащего врача.
