В Подмосковье в 2025 году за отсутствие регистрации собак к ответственности привлекли 519 владельцев

В Подмосковье в 2025 году за отсутствие регистрации собак привлекли к административной ответственности 519 владельцев. Так, 452 человека получили предупреждения, 67 человек оштрафовали на 108 тыс. рублей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве напомнили, что регистрация собак стала обязательной в регионе с 2023 года. Цель регистрации питомцев — формирование культуры ответственного отношения к ним и обеспечение общественной безопасности. Если животное потерялось, благодаря чипу и данным реестра его будет проще найти и подтвердить факт владения. Также учет помогает сокращать число безнадзорных животных.

Чтобы зарегистрировать питомца, нужно обратиться в ветеринарную клинику со своим паспортом и паспортом животного. В ветпункте питомца чипируют и внесут данные в единый реестр. Помимо этого, зарегистрировать питомца можно онлайн на сайте Госуслуг. В этом случае потребуется прикрепить фотографию животного и его паспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании современных технологий в сельском хозяйстве.