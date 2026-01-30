В Подмосковье в 2025 году заготовили 85,3 тыс. тонн сена для сельскохозяйственных животных

В Подмосковье в 2025 году было заготовлено 85,3 тыс. тонн сена для сельскохозяйственных животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Также за год в регионе заготовили почти 761 тыс. тонн сенажа и свыше 822 тыс. тонн силоса, отметили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в регионе насчитывается 167 тыс. голов крупного рогатого скота. Это более 77 тыс. коров, свыше 318 тыс. свиней и 49 тыс. коз и овец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере сельского хозяйства.