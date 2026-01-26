В Подмосковье в 2025 году жители онлайн подали более 9 тыс. заявлений на согласование перепланировки

Жители Подмосковья в 2025 году онлайн подали более 9 тыс. заявлений на согласование перепланировки или переустройства помещения. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать онлайн-заявление можно на сайте Госуслуг региона. Услуга доступна в разделе «Жилье». Далее следует выбрать подраздел «Другое».

Получить онлайн-услугу могут собственники помещений или наниматели по договору социального найма. Услуга предоставляется бесплатно в течение восьми рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовал прием заявок на участие в программе соципотеки.