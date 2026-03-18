В Подмосковье в 2026 году благоустроят более 1 тыс. «народных троп»
Благоустройство 1 тыс. «народных троп» проведут в Подмосковье
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье в 2026 году благоустроят более 1 тыс. «народных троп». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Программа в этом году увеличена почти вдвое — планируем обновить 1037 пешеходных коммуникаций. Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих — часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.
Больше всего таких дорожек обустроят в Балашихе, Химках и Одинцово — 62, 61 и 52 соответственно.
Список троп был сформирован по результатам заявок жителей. В приоритете — объекты у социально значимых объектов.
Работы стартуют после наступления устойчивых положительных температур — ожидаемо, в мае.
В 2025 году в Подмосковье благоустроили 562 «народные тропы».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.