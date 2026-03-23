В Подмосковье в 2026 году благоустроят более 60 общественных пространств. О ходе работ по обновлению территорий рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

В числе ключевых проектов — сквер «Технический сад» в Егорьевске. Здесь установят детские и спортивные площадки, качели, скамейки, беседки. Также обустроят пешеходные дорожки и деревянные настилы у пруда, проведут озеленение.

Также в числе благоустраиваемых территорий — сквер «Мирабель» в Протвино. Там восстановят историческую въездную стелу с оригинальной надписью и мозаичное панно «Бассейн с рыбками». Кроме того, построят новую «Доску почета», реконструируют клумбы, обустроят зону отдыха.

