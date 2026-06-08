«Ювентус» интересуется голкипером «Краснодара»

Туринский «Ювентус» следит за вратарем «Краснодара» и сборной России Станиславом Агкацевым. 24-летний голкипер входит в шорт-лист итальянского гранда, утверждает инсайдер Иван Карпов. Правда, не под первым номером.

По данным источника, главным кандидатом на усиление вратарской позиции в «Ювентусе» видят Алиссона из «Ливерпуля». Но английский клуб категорически возражает против ухода голкипера, поэтому в Турине могут рассмотреть и другие кандидатуры.

Директор «Юве» Марко Оттолини опроверг информацию об интересе к россиянину, но известный футбольный агент Франко Камоцци считает, что трансфер вполне вероятен: средства у «Ювентуса» есть, а успешное выступление Матвея Сафонова, бывшего одноклубника Агкацева в «Краснодаре», за ПСЖ повысило авторитет российской вратарской школы.

В минувшем сезоне Станислав Агкацев провел 37 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, пропустил 29 мячей, а в 15 играх сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €12 млн, реальная же цена может составлять до €20 млн.

Ранее Станислав Агкацев затусил с друзьями в Монако, что стало известно из видео, опубликованного Федором Смоловым.