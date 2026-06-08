Атака БПЛА на Россию 8 июня 2026: удар по поезду в Крыму, отражение атак в пяти регионах

В ночь на 8 июня 2026 года несколько российских регионов подверглись массированным атакам украинских беспилотников. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Крыму, где дрон поразил пассажирский поезд «Москва — Симферополь»: погиб помощник машиниста, ранен машинист.

Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об ударе вражеского беспилотника по тепловозу пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. По предварительным данным, в результате атаки ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры не пострадали. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку.

Севастополь

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Севастополем два украинских дрона. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что мобильные огневые группы и подразделения ПВО продолжают работу. Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в Ленинском и Балаклавском районах. Горожан призвали оставаться в безопасных местах.

Астраханская область

Ночью 8 июня Вооруженные силы Украины атаковали Астраханскую область с помощью нескольких беспилотников. Губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что дроны были нацелены на один из объектов на территории области, однако российским военным удалось отразить нападение. Экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Воронежская область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил на территории региона опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Дежурные подразделения противовоздушной обороны находятся в состоянии полной боевой готовности и ведут непрерывный мониторинг обстановки.

Тульская область

В 03:46 8 июня губернатор Дмитрий Миляев объявил в Тульской области новую опасность атаки БПЛА. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие. Позднее, утром того же дня, угроза была отменена.

Ограничения в аэропортах

В целях обеспечения безопасности полетов ночью 8 июня в четырех аэропортах России были введены временные запреты на прием и отправку воздушных судов. Ограничения коснулись аэропортов Краснодара (дополнительные ограничения сверх штатного графика работы с 9:00 до 23:00), Саратова, Волгограда и Калуги. Самым загруженным остается аэропорт Сочи, который за минувшие сутки (6-7 июня) обслужил более 30 тысяч пассажиров.

Сводка Министерства обороны РФ

По данным ведомства, днем 7 июня дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Сбитые дроны были зафиксированы над Белгородской, Брянской и Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. В ведомстве подчеркнули, что наращивание производства и поставок дронов в подразделения ВС РФ продолжается.