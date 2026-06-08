«Црвена Звезда» назвала цену за защитника Тикнизяна

Сербская «Црвена Звезда» может продать защитника Наира Тикнизяна, если покупатель заплатит за него €5-6 млн, утверждает Legalbet.

Сообщалось, что 27-летним игроком сборной Армении, известным по выступлениям за ЦСКА и «Локомотив», интересуются «Аякс» и «Олимпиакос». Впрочем, амстердамский клуб официального запроса в «Црвену Звезду» пока не делал.

Тикнизян выступает за «Црвену Звезду» с 2025 года. Сербский клуб приобрел футболиста у «Локомотива» за €1,7 млн — на тот момент Тикнизян перестал попадать в состав железнодорожников и был крайне недоволен своим положением.

В «Црвене Звезде» Тикнизян быстро закрепился в основе. В минувшем сезоне на его счету 47 матчей во всех турнирах, гол и семь ассистов. Цена игрока на портале Transfermarkt выросла до €7 млн.

Ранее стало известно, что туринский «Ювентус» включил в свой шорт-лист голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.