Сын русских эмигрантов выиграл «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Александр Зверев впервые в своей карьере выиграл турнир «Большого шлема», обыграв в финале «Ролан Гаррос» итальянца Флавио Коболли — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1.

29-летний теннисист ранее трижды играл в финалах ТБШ, выиграл за карьеру 25 турниров, но на мейджоре победил впервые. Александр Зверев представляет Германию, а родился в семье русских эмигрантов, переехавших из СССР в 1991 году.

В своей речи после победы в Париже Зверев упомянул россиянку Мирру Андрееву, которая днем ранее также стала чемпионкой «Ролан Гаррос».

«Как говорит Мирра Андреева, в моем случае это заслуга всей семьи и всей команды. Я работаю с одним и тем же тренером по физподготовке уже как минимум 12 лет, а с тренерами — еще дольше. Думаю, все они заслужили этот трофей не меньше меня», — сказал Зверев.

Мирра Андреева стала четвертой российской теннисисткой, побеждавшей на турнирах «Большого шлема».