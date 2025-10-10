В Подмосковье в 2026 году капитально отремонтируют 38 детских садов
В Подмосковье на следующий год запланирован капремонт в 38 детских садах. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
«Важным аспектом капремонта станет создание современных условий для организации питания детей во всех учебных учреждениях», — подчеркнул глава министерства Александр Туровский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе реализации программы капремонта в МКД региона.