В Подмосковье в 2026 году капитально отремонтируют около 50 детских садов
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
В Подмосковье в 2026 году капитально отремонтируют около 50 детских садов. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в рамках проверки ремонтных работ в детсаду №5 в микрорайоне Купавна в Балашихе.
«Сад в Балашихе станет одним из планируемых к открытию после капремонта в этом году. Всего в Подмосковье приводим в порядок около 50 дошкольных учреждений», - сказал Брынцалов.
Работы в учреждении ведутся в соответствии с графиком. На данный момент завершен демонтаж. Начались работы по штукатурке стен, заливке полов, утеплению фасада, прокладке сетей, ремонту кровли. Строительная готовность объекта составляет 25%. Открыть его планируется осенью.
«В этом году в программу капитального ремонта у нас вошли четыре детских сада и две школы. Мы следим за тем, чтобы после проведенных работ все они выглядели красиво, современно, а внутри были созданы все условия для качественного и комфортного обучения наших детей», – отметил глава Балашихи Сергей Юров.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта в школе №1 Каширы.