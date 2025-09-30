В Подмосковье в 2026 году капитально отремонтируют почти 50 школ

В 2026 году в Подмосковье проведут капитальный ремонт 47 школ, программу по капитальному ремонту объектов образования реализуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Открытие обновленных школ – это в первую очередь возможность для детей получать знания в комфортных и современных условиях. Мы не просто ремонтируем здания, а создаем новую образовательную среду», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Так, например, в следующем году капремонт затронет школу № 18 в Балашихе, лицей № 23 и школу «Наши традиции» в Воскресенске, Востряковский лицей № 1 и Ильинскую школу в Домодедово и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.