В Подмосковье в 2026 году на поддержку аграриев направят почти 6 млрд рублей

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о реализации мер поддержки аграриев в 2026 году. На предоставление 40 видов субсидий и грантов направят 5,9 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей из федерального бюджета.

Основным направлением останется развитие племенного животноводства. На эти цели направят свыше 1,8 млрд рублей. На поддержку производства молока предусмотрели 1,2 млрд рублей, на растениеводство — 648 млн рублей.

«Кроме того, 350 млн рублей выделим на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а 306 млн рублей — на развитие малых форм хозяйствования», - рассказал глава министерства Сергей Двойных.

Для сравнения, в прошлом году объем поддержки составлял 5,2 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей из федерального бюджета. Гранты и субсидии получили 226 предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях области в аграрной сфере.