В Подмосковье в 2026 году на поддержку пенсионеров направят более 32 млрд рублей

В Подмосковье в 2026 году на поддержку пенсионеров планируется направить более 32 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В ведомстве отметили, что в регионе мерами соцподдержки пользуются около 2 млн пенсионеров.

В числе наиболее востребованных мер поддержки — компенсация за вывоз мусора, бесплатные путевки в санаторий, реабилитация в социальных центрах.

Подробная информация о доступных мерах соцподдержки представлена на областном сайте госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к проекту «Активное долголетие» присоединились около 500 тыс. жителей региона.