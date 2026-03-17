В Подмосковье в 2026 году обновят системы газоснабжения в 229 МКД

В Подмосковье в 2026 году обновят системы газоснабжения в 229 многоквартирных домах, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Всего запланирована замена 464 конструктивных элементов газового оборудования», - отметили в ведомстве.

Работы проведут в 33 округах. Наибольший объем запланирован в Химках, Балашихе и Лобне — в 55, 25 и 16 домах соответственно.

В прошлом году газовые сети обновили в 560 домах. Наибольший объем работ выполнили в Красногорске, Лобне и Раменском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе отремонтируют около 2 тыс. МКД.