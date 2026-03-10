В Подмосковье в 2026 году отремонтируют около 330 фасадов МКД

В Подмосковье в 2026 году проведут ремонт 327 фасадов МКД в 45 округах. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках капремонта проведут работы по очистке фасадов, их утеплению и отделке, гидроизоляции, устройству водостоков. Также приведут в порядок балконы и лоджии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийных домов в регионе. По его словам, по итогам 2025 года были переселены более 11 тыс. человек.